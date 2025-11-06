Стилист Лисовец перечислил самые необычные пуховики на осень

Стилист Владислав Лисовец перечислил самые необычные пуховики на осень. Об этом он рассказал на своем официальном сайте.

«Играйте с цветом, составляйте монохромные образы. Даже не смотря на приглушенные тона — это яркий способ показать себя. Не первый сезон на подиуме, все еще актуально. Можно подбирать весь образ в одном принте, можно в совершенно разных, а можно сделать акцент только на пуховике — любой вариант допустим. И отделка важна, и в сочетании с аксессуаром из меха. Но не перестарайтесь, чтобы не придать лишнего возраста», — заявил Лисовец.

Он также рекомендовал носить укороченные пуховики и макси-силуэты.

«Макси-пуховик может выглядеть привлекательно. Добавляйте женственную обувь, аксессуары и кожаные перчатки вместо варежек. А укороченный позволит создать многоярусный силуэт и заметно вытянуть в росте! Не основной, но как один из вариантов в шкафу обязателен!» — рекомендовал стилист.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек».