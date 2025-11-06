Ведущий «Модного приговора» объяснил, как выбрать пуховик на зиму

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как выбрать пуховик на зиму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вам всем уже пора позаботиться о том ,в чем вы будете сиять этой зимой. Ловите дофаминовую подборку ярких пуховиков для вдохновения!Выбирайте необычные формы, цветные или принтованные пуховики — они точно будут радовать и вас и окружающих! Ждите большую подборку крутых пуховиков на зиму от российских брендов», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

На днях Александр Рогов назвал самые трендовые сочетаниях осени и зимы. Он посоветовал носить темно-синий с шоколадно-коричневым и оттенки зеленого с шоколадно-коричневым.