«Ангел» Victoria's Secret снялась в шубе без нижнего белья

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась в шубе на голое тело. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск позировала обнаженной, отказавшись от нижнего белья, и накинув сверху шубу. Образ дополнили карамельные лодочки с острым мысом. Модели сделали укладку с локонами и макияж с коричневой помадой.

«Икона стиля», «Шикарная», «Лучший образ», — написали пользователи соцсетей.

© Соцсети

© Соцсети

В октябре Эльза Хоск снялась в шоколадном комплекте, который состоял из лонгслива и коротких шортов. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, черные вьетнамки и светло-серую сумку Hermes Birkin. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле с блеском для губ.

До этого Эльза Хоск опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер.