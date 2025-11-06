Возлюбленная Павла Дурова пришла на тренировку в крошечном бюстгальтере

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова пришла на тренировку в откровенном виде. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась в спортзале во время занятий. Она предстала на размещенных кадрах в крошечном сером бюстгальтере на тонких бретелях без чашек и косточек.

Также девушка надела бежевые спортивные брюки, распустила волосы и дополнила образ браслетами, кольцами и цепочкой на шее.

Ранее в ноябре сообщалось, что Юлия Вавилова отметила Хеллоуин с мужчиной в костюме Дурова.