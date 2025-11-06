Стоит ли носить украшения умершей бабушки

Украшения, доставшиеся от покинувших этот мир близких, всегда хранят особую энергию. Золотые и серебряные кольца, броши, подвески — это не просто вещи, а своеобразные хроники жизни: они впитывают эмоции и привычки человека, который их носил. Поэтому вопрос «можно ли надевать украшения умершей бабушки» возникает не случайно. Одни ощущают от таких предметов тепло и защиту, другие — тревогу или тяжесть. Все зависит от того, как подойти к их очищению — и внутреннему, и энергетическому. Эзотерик Катерина Власова рассказала о важных аспектах.

Психологический аспект: символ памяти, а не утраты

С точки зрения психологии, украшения из наследства помогают прожить связь с прошлым. Носить кольцо или кулон бабушки — это способ чувствовать ее присутствие и поддержку. Главное, чтобы за этим не стояла тоска. Если при соприкосновении с вещью приходит грусть, лучше пока убрать украшение, дать эмоциям устаканиться. А если ощущается тепло и благодарность — это уже не траур, а принятие и продолжение рода.

Эзотерический взгляд: предмет хранит энергию владельца

В эзотерике считается, что металл впитывает энергетику того, кто его носил. Поэтому украшения умерших не надевают сразу — их очищают, чтобы стереть эмоциональные следы и вернуть вещь в нейтральное состояние.

«Особенно это важно, если человек уходил тяжело или пережил много страданий. После очищения украшение становится как чистый лист и может нести новую, уже вашу, энергию», — утверждает эксперт.

Физическая чистка

Начните с обычной очистки. Протрите украшения мягкой тканью, затем промойте в теплой воде с каплей мыла или нашатырного спирта. Для золота подойдет раствор соли и соды (по чайной ложке на стакан воды), серебро можно полировать пастой из соды и лимонного сока. Главное — не спешить, делать все с уважением, как будто оживляете саму память, а не просто чистите металл.

Энергетическое очищение: вернуть нейтральность

Когда украшение физически чистое, очистите его энергетически.

«Оставьте на подоконнике под лунным светом или, наоборот, на солнце — в зависимости от вашего внутреннего отклика и типа камней. Можно положить его в соль на сутки (соль потом выбросить), окурить ладаном, сандалом или полынью. Еще способ — подержать в проточной воде, представляя, что она уносит все старое. Главное — завершить ритуал словами благодарности тому, кому принадлежала вещь», — советует эзотерик.

Личное намерение: перепрошить украшение под себя

Прежде чем надеть, скажите себе вслух, зачем вы берете этот предмет. Например: «Я ношу это кольцо с благодарностью, продолжая любовь и силу нашего рода». Это создает психологическую и энергетическую границу: вещь больше не принадлежит прошлому, она работает на ваше настоящее. Можно даже дать украшению новое имя или зарядить его на конкретное желание. Так семейная реликвия превращается из символа потери в амулет, который бережет и вдохновляет.