Жена Александра Цекало выложила полуобнаженные снимки с пляжа

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

34-летняя художница снялась на пляже в черном вязаном купальнике, открывающем ее обнаженную грудь. Купальник с вырезом и тонкими бретелями оголял также живот, спину и ягодицы блогерши, которая продемонстрировала их крупным планом.

Избранница артиста для съемки распустила гладко уложенные волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В сентябре Дарина Эрвин снялась в раздельном купальнике после похудения. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и надписью Father («Отец») и Son («Сын») и трусов с завязками на бедрах с фразой Holy Spirit («Святой дух»).