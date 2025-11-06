Салициловая кислота: действительно ли она помогает от акне и высыпаний

Помните те самые баночки с салициловым спиртом из советской аптеки, которые стояли на полке у каждой мамы и бабушки? В 90-е это было средство №1 против прыщей. Сегодня, в эру многоступенчатых систем ухода и космецевтики, мы с легкой ностальгией вспоминаем этот «бабушкин метод». Но давайте разберемся: салициловая кислота — это устаревший пережиток прошлого или проверенная временем палочка-выручалочка для проблемной кожи? Помогла нам в этом косметолог, остеотерапевт Людмила Елисавецкая.

Почему салициловая кислота была в каждой аптечке

В те времена салициловая кислота была символом доступности и простоты. Не было ни керамидов, ни гиалуроновой кислоты в каждом креме, ни понятия «pH-баланс». Была прозрачная жидкость с резким запахом, которую точечно наносили на воспаления.

«Эффект от нее был — подсушивающий, заметный. Но за него часто приходилось платить: кожа стягивалась, шелушилась, а со временем могла стать красной и раздраженной. Мы верили в ее мощь, но не знали, как использовать правильно», — рассказывает наш эксперт.

Как работает салициловая кислота на самом деле

Спустя десятилетия салициловая кислота (или BHA, бета-гидроксикислота) не просто осталась на плаву — она стала золотым стандартом в борьбе с акне и не только. И вот почему:

Проникает в поры — в отличие от многих других кислот, салициловая является липофильной, то есть растворяется в жирах. Это позволяет ей проникать глубоко в устье сальной железы, растворяя сальные пробки (комедоны) и буквально «вычищая» поры изнутри. Отшелушивает и обновляет — она мягко разрушает «клей», который скрепляет омертвевшие клетки кожи. Это предотвращает закупорку пор и выравнивает рельеф. Снимает воспаление — средство обладает противовоспалительными свойствами, что делает его эффективным не только против черных точек, но и против красных воспаленных прыщей. Регулирует работу сальных желез — при регулярном и правильном использовании она помогает уменьшить жирность кожи.

Как использовать салициловую кислоту в наше время

Главный урок, который мы вынесли из 90-х: нельзя просто точечно прижигать кожу спиртовым раствором. Сегодня салициловая кислота — это не только лосьоны, но и цивилизованные умные формы:

Кремы и гели — для ежедневного ухода с щадящей концентрацией (0,5%−2%).

Пенки и очищающие средства — для мягкого очищения без пересушивания.

Патчи и точечные корректоры — для локального и быстрого воздействия на воспаления.

Пилинги и сыворотки — для интенсивного обновления 1—2 раза в неделю.

Правила безопасности, о которых в 90-е не знали

Увлажнение — обязательно! Салициловая кислота сушит. После нее всегда наносите увлажняющий крем с церамидами или гиалуроновой кислотой, чтобы восстановить гидролипидный барьер. Солнцезащитный крем — ваш лучший друг. BHA повышает фоточувствительность кожи. Без SPF 30+ вы рискуете получить пигментные пятна. Начинайте с низких концентраций. Не бросайтесь на 5% раствор, если ваша кожа не готова. Начните с 0,5%–1% и используйте 2—3 раза в неделю, постепенно увеличивая частоту. Не комбинируйте с ретинолом и другими кислотами. Если вы новичок, не используйте салициловую кислоту в один день с AHA-кислотами (гликолевой, молочной) или ретинолом. Это верный путь к раздражению.