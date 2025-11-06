Молодость без морщин: что на самом деле влияет на возраст кожи

Враги​‍​‌‍​‍‌ молодости кожи кроются не только в морщинах. Им на смену идут три менее заметные, но не менее опасные проблемы, о которых рассказывает автор канала «Мода. Стиль. Личность».

Первая — обезвоженная кожа, которая теряет объем и сияние, а неглубокие морщинки становятся более заметными. Вторая — ослабленный липидный барьер, который с годами утрачивает свои свойства удерживать влагу и защищать лицо от внешних воздействий, в результате чего оно становится чувствительным и тусклым. И третья — замедленное обновление клеток, из-за чего кожа становится тусклой и не может излучать сияние.

Выходом могут стать ежедневные процедуры с использованием тоника с керамидами и пантенолом. Керамиды восстанавливают защитный барьер, предотвращая потерю влаги и снижая чувствительность, а пантенол насыщает кожу влагой и придает ей упругость. Такое средство, если использовать его ежедневно утром и вечером, подарит коже здоровое сияние, ровный тон и бархатную текстуру, что визуально сократит возраст и создаст иллюзию естественной свежести и красоты без ​‍​‌‍​‍‌тона.