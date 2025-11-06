Учимся ухаживать за шеей в холодное время года

Шея — самая уязвимая часть тела в любое время года, а уж зимой так особенно: тонкая кожа, минимум сальных желез, перепады температуры и шерстяные воротники, раздражающие нежную поверхность. Именно здесь морщины и сухость появляются раньше, чем на лице. Большинство ухаживает за шеей по остаточному принципу — что осталось, то и намажу. Но чтобы кожа оставалась гладкой и упругой, ей нужен особый, зимний сценарий. Косметолог Ирина Созинова дала советы, что конкретно нужно делать.

Не используйте тот же крем, что для лица

Зимой кожа шеи нуждается в защите, а не только в увлажнении. Кремы для лица, особенно с кислотами или ретинолом, могут вызвать раздражение на ветру и при контакте с тканями.

«Лучше выбрать отдельный уход — плотный, с церамидами, маслом ши, скваланом или пантенолом. Такие формулы создают защитный слой и предотвращают микротрещины. Если кожа сухая, наносите средство дважды в день — утром и вечером после душа», — предлагает эксперт.

Не трите и не растягивайте

Главная ошибка — энергично наносить крем вверх-вниз, как делают в рекламе. Но тонкая кожа шеи не любит механического воздействия. Правильнее — легкие похлопывания ладонями, от ключиц к подбородку. Откажитесь от жестких мочалок и скрабов: в холод они только усиливают чувствительность и покраснение. Раз в неделю можно сделать мягкий энзимный пилинг, чтобы убрать ороговевшие клетки, но без агрессии.

Не носите шерсть на голое тело

Теплый шарф приятен, пока не начинается зуд и раздражение. Волокна шерсти электризуются и наносят коже микротравмы, вызывая сухость и шелушение.

«Лучше выбирать шарфы с подкладкой из хлопка, кашемира или шелка. И не забывать стирать их раз в неделю — пыль и частицы кожи, скапливающиеся на ткани, могут вызывать воспаления и микровоспаления. Даже легкий хлопковый воротник под свитером — спасение для чувствительной шеи», — предупреждает косметолог.

Не забывайте о солнцезащите

Зимой ультрафиолет не уходит в отпуск: отражаясь от снега, он усиливает фотостарение. Шея и декольте под воротником получают меньше защиты, чем лицо, но стареют быстрее. Утром наносите крем с SPF 30 хотя бы на открытую часть — это снижает риск пигментации. Легкие формулы с минералами не оставляют белого налета и не пачкают одежду.

Не игнорируйте массаж и осанку

Самый простой антивозрастной уход — расправленные плечи. Когда шея вытянута, кожа меньше заламывается, а кровоток усиливается. Делайте самомассаж: три минуты легких движений от основания шеи вверх и от центра к бокам. Хорошо работает прогревание — теплое полотенце на пять минут перед нанесением крема. Кожа лучше впитает активы, а мышцы расслабятся.