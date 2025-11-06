Плюс-сайз звезда «Эйфории» восхитила фанатов фигурой

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра восхитила фанатов фигурой на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды употребляют для снижения веса. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» появилась на звездном женском обеде в Лос-Анджелесе в розовом платье с рюшами. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на каблуках, дополнив образ удлиненными серьгами.

Пользователи сети оценили внешность Феррейры в комментариях под материалом.

«У нее отличная фигура», «Она выглядит великолепно», «Она действительно выглядит лучше, сбросив немного веса», «Молодец она», — написали они.

В апреле плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала грудь в откровенном бюстгальтере. Актриса Барби Феррейра надела нижнее белье с черным печатным принтом.