Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила адвент-календари с трусами. Соответствующий товар опубликован на сайте бренда Skims.

Так, покупателям предложили коробки с 25 окошками, за которыми прячутся изделия из фирменных тканей. Известно, что в ассортимент войдут стринги, бикини, хипстеры и плавки. При этом стоимость такого подарочного набора оценили в 476 фунтов стерлингов (50,4 тысячи рублей).

«Роскошь, выпущенная ограниченным тиражом: распаковывайте что-то особенное каждый день. Этот адвент-календарь премиум-класса наполнен сюрпризами в виде трусиков, которыми можно баловать себя весь месяц, ведь каждый день заслуживает немного SKIMS», — говорится в описании.

В октябре также компания Victoria’s Secret начала продавать адвент-календари с трусами. Сообщалось, что в коробке покупатели могут найти модели с кружевами, праздничными принтами и стразами.