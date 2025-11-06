Принцип слоеного пирога: создаем многоярусный стильный образ на осень-зиму

Чем ближе к зиме, тем интенсивнее мы утепляемся — и тем лешче нам следовать модным тенденциям. Год от года прием многослойности пользуется благосклонностью дизайнеров. Разбираемся, как создавать актуальные луки.

Наследие хиппи

Наверное, умение создавать комплект, надевая на себя слой за слоем, — одно из самых древних: если первобытным людям оно не пригождалось, то их расселившимся к северу потомкам — очень даже. И все же если мы говорим о наслаивании одежды не с целью согреться, но ради произведения вау-эффекта, то здесь прародителями однозначно считаются хиппи. Дети цветов отчаянно сочетали несочетаемое: надевали на туники жилеты, на жилеты — рубашки. Иногда «семь одежек без застежек» шли друг за другом в произвольном порядке. Такой прием родился в среде хиппи благодаря стремлению к свободе и бунту против диктата большой моды. Но, увы, кутюрье очень быстро обратили внимание на новые веяния и столь же быстро вывели на подиумы манекенщиц в многослойных образах.

Новый бум тренд пережил в девяностые, когда вместе с оверсайзом противостоял классическим офисным костюмам от Chanel, Dior и Ralph Lauren и откровенно сексуализированным образам Roberto Cavalli и Dolce&Gabbana. Собственно, с тех пор многослойность никогда не исчезала с подиумов полностью, возрождаясь именно в осенне- зимний сезон. В этом году дизайнеры предлагают по- настоящему

смелые решения и эксцентричные образы. Изучаем!

«Слоистые» наряды на новый лад

Говоря о многослойности, мы прежде всего представляем себе «лишний» пиджак или рубашку, но могли ли мы подумать, что осенью и зимой сезона−2025–2026 «лишними» будут… рукава и лямки! Дизайнеры выпустили на подиумы моделей в блузах, топах и платьях с удвоенными элементами одежды. Самое яркое решение — авторства бренда Vivetta: красно-серый микс длинного платья с круглым воротничком и объемными рукавами, «обнимающими» плечо модели, усложненное двой ным подолом, — таких наслоений мы еще не видели.

Marco Rambaldi ностальгирует по минувшему лету, пикантно завязывая рукава легкой полупрозрачной блузки под сетчатым лифом манекенщицы. Образ завершается шерстяными оверсайз-брюками и выглядит уместно даже в наших северных широтах. Правда, сверху все же стоило бы накинуть еще один слой. Например, как на показе Tory Burch. Дизайнеры представили публике сложносочиненные образы на основе не только неожиданных цветовых, но и удивительных силуэтных сочетаний. Как вам нравится коричнево-фиолетовый кардиган с короткими рукавами, у которого в запасе есть длинные рукава? Очень удобно: похолодает — и можно легко сменить длину.

Офисная история

Многослойность практически всегда ассоциируется с некоторой небрежностью, расслабленностью, свободой. Но в современных реалиях сочетать «слоеный принцип» и деловые интонации более чем уместно: офисные дресс-коды стали куда менее строгими, нежели раньше, и теперь мыможем без зазрения совести экспериментировать. Например, так, как это делают дизайнеры Wade: на топ, напоминающий рубашку, накинута собственно рубашка — но накинута, прямо скажем, не слишком аккуратно. Сложно скроенная юбка из двух слоев завершает причудливый образ. Не готовы к таким асимметричным слоям — присмотритесь к коллекции осень-зима от Antonio Marras. Здесь привычная нам юбка-карандаш превращается в необычную двуслойную модель.

Практически каноническая «двой ка» черного цвета от Alainpaul подойдет консерваторам, отчаянно желающим добавить в свои повседневные образы перчинки. Классические брюки, двубортный пиджак поверх белоснежной блузы — казалось бы, о какой многослойности речь?

Но посмотрите, как мастерски в комплект добавлено нечто, напоминающее то ли юбку-баллон, то ли маленькое черное платье!

То, что скрыто

От офисных будней — к более расслабленному провождению времени: одним из влиятельнейших подтрендов стала будто случайная демонстрация элементов нижнего белья. Внезапная бретелька бюстгальтера, кружево, слой нижней юбки, выглянувший из-под юбки основной, — и вот уже образ играет новыми красками. Мы влюблены в коллекцию Julie Kegels, где каждый второй выход оказывался многослойным: присмотришься — и замечаешь, что привычный микс юбки, кофты и кардигана дополнен «пижамным» слоем. Более серьезные намеки у бренда Toga: метафорические, непростые силуэты моделей созданы на стыке стилей. Грубоватый свитер миксуется с нежной нижней юбкой, поверх которой — еще одна юбка с подолом, обрамленным взбитым кружевом и воланами.

Наконец, умелица эпатировать, хозяйка одноименного бренда Marine Serre Марин Серр играет в открытую, надевая на модель сдержанную черную глухую блузу, поверх которой красуется… перекроенный классический корсет нежно-молочного оттенка. Шокирующее и притягательное сочетание.

А главное — тепло

Мы ценим тенденцию к созданию слоистых образов за то, что они греют — во всех смыслах слова! Когда еще, как не сегодня, можно надеть на себя все и сразу — и быть на пике популярности? Ровно так же считают творцы из бренда Meryll Rogge. На их показе на подиум выходили модели, которые буквально напоминали силуэтами русских баб на чайник. Объемные стеганые юбки, надетые одна на другую, стеганые же блузы, отдаленно напоминающие ватники, поверх которых еле-еле помещались вязаные топы… Словом, холодно в таком комплекте не будет даже на Северном полюсе. Чуть менее теплая, но совершенно точно осенняя история была представлена в коллекции осень- зима−2025–2026 от мастодонтов Louis Vuitton. Хулиганская асимметричная юбка, сшитая будто из хаотично нарезанных и соединенных фрагментов ткани, сама по себе может считаться эталоном многослойности, но на этом дизайнеры бренда не остановились, дополнив ее еще и двойной водолазкой.