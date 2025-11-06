В России завели первое дело за поиск экстремистских материалов

Первое дело за поиск экстремистских материалов было заведено в отношении 20-летнего сотрудника медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом Бизнес ФМ сообщил адвокат ответчика — основатель юридической конторы «Сергей Барсуков и партнеры» Сергей Барсуков.

За правонарушение предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу в сентябре этого года.

Как рассказывает адвокат, его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи об «РДК» и батальоне «Азов». Обе организации признаны в России террористическими и запрещены. Информацию о том, что молодой человек посещал такие статьи, в силовые органы направил его оператор связи. Однако правоохранителям не удалось доказать, что обвиняемый умышленно искал такую информацию. Суд вернул протокол в МВД на доработку.

Продолжает адвокат ответчика, основатель юридической конторы «Сергей Барсуков и партнеры» Сергей Барсуков:

— Я задумался, потому что в материалах я увидел буквально несколько картинок с изображением символики запрещенных организаций, сам опросник, протокол и ряд переписок, где ФСБ отправляет заявление в МВД, просит привлечь к ответственности данного гражданина. Соответственно, сотрудники отдела исполнения административного законодательства местного отдела полиции все это оформляют, составляют протокол — и, по сути, фактура готова. Но фактура сырая, доказательств нет, только картинки из интернета и скринов, а также эта переписка. Не доказан умысел, с какой целью человек заходил, как часто заходил, относятся ли вообще данные изображения к экстремистским материалам. Ничего этого нет. У суда тоже, я думаю, возникли вопросы в этом, и я довел до суда, что доказательств нет, поэтому надо было направить материал на доработку. И судье объясняю, говорю: вы понимаете, какая ситуация сегодня происходит по стране в целом после принятия данного закона и вступления этой статьи в законную силу с 1 сентября сего года — получается, даже человек, будь он научным сотрудником, получая информацию об этих запрещенных организациях, материалах с целью создания научной работы, подпадает под санкции этой статьи. Его могут слить силовым структурам оператор сотовой связи, провайдер, и он попадает в эти жернова. То есть надо все-таки разделить мух от котлет, ведь кто-то без всякого умысла сегодня бороздит просторы интернета. У нас конституция дает право свободно получать, искать информацию. Почему нас в этом плане ограничивают?

— Что сейчас предстоит вам с вашим подзащитным, какие у вас перспективы впереди?

— Суд вернул материал в правоохранительные органы для устранения недостатков, а там уже зависит от них. Если они устранят эти недостатки, предоставят доказательства, которые свидетельствуют о причастности моего подзащитного к данному административному правонарушению, это другой разговор, будем дальше осуществлять его защиту. Но по сей день, исходя из тех событий, которые произошли с моим подзащитным, я считаю, что он абсолютно невиновен.

Также адвокат отметил, что его ответчик характеризуется положительно как по месту жительства, так и по месту работы и ни разу не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Также молодой человек активно участвовал в патриотических мероприятиях.