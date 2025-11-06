Ночное преображение: маска из советского прошлого

Советские​‍​‌‍​‍‌ звездные актрисы не зря считались одними из самых шикарных женщин мира. В их красоте был один секрет: натуральный уход за кожей. Авторы канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье» говорят, что в этом им помогали не дорогие косметические средства, а обычные продукты, которые при правильном применении творили чудеса не хуже салонных процедур.

Возьмите на заметку очень интересный и простой рецепт маски из продуктов, которые доступны практически всегда и везде. Для натуральной маски берем столовую ложку жирного творога, чайную ложку сметаны или сливок и столько же меда, а также пару капель лимонного сока.

Наносим маску на лицо минут на 20-25, затем смываем ее остатки теплой водой. После этого аккуратно втираем оставшуюся смесь в кожу и на утро восхищаемся результатом.