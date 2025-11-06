Пластический хирург высказался об изменившейся внешности Брэдли Купера
Пластический хирург Раффи Овсепян из Беверли-Хиллз высказался об изменившейся внешности американского актера и режиссера Брэдли Купера. Его слова публикует Radar Online.
По словам врача, лицо 50-летнего артиста могло приобрести другие черты из-за неудачной пластики. Так, подтяжка кожи и блефаропластика в некоторых случаях приводят к созданию неестественного и более напряженного образа.
«Веки Брэдли Купера, линия роста волос и напряжение в верхней части лица указывают на недавнюю омолаживающую операцию, которая вышла за рамки баланса, создав утонченный, но слегка искаженный облик», — указал эксперт.