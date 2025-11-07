Почему растительность на теле вдруг стала трендом

В октябре основательница бренда Skims, телезвезда Ким Кардашьян выпустила провокационную линейку нижнего белья с накладными лобковыми волосами. В рекламной кампании под названием The Ultimate Bush модели позировали в стрингах, из-под которых была видна искусственная растительность. Поклонники сочли это дерзким пиар-ходом, особенно если принимать во внимание тот факт, что сама Кардашьян долгие годы была амбассадором безупречно гладкой кожи. Несмотря на критику, коллекция разлетелась всего за 24 часа. Однако в индустрии моды этому явлению не удивились: в последние несколько лет дизайнеры все чаще экспериментируют с непристойностью. Зачастую бренды намеренно вызывают у клиентов чувство отвращения, которое приковывает внимание и, как ни парадоксально, поднимает продажи. Как волосы на женском теле превратились из табу в желанный аксессуар — в материале «Ленты.ру».

Признак дикости

От растительности на теле избавлялись с глубокой древности. Например, в Римской империи удаление волос было обычным ритуалом в банях — как для мужчин, так и для женщин. Однако делалось это не из соображений эстетики. В те времена отсутствие волос связывалось с принадлежностью к цивилизации: гладкое тело отличало римлян от варварских народов. Далеко не все могли позволить себе такие процедуры — специальные щипчики и кремы тогда были роскошью, доступной только богатым.

Со временем влияние европейцев распространилось по миру, а вместе с ним и идея о том, что волосатость — признак дикости, а гладкая кожа — показатель развития и порядка.

В разных странах отношение к женской волосатости имело свои особенности. Например, на Ближнем Востоке и в Южной Азии обычай удаления волос существовал задолго до западной моды: со времен Средневековья перед свадьбой девушки полностью избавлялись от растительности на теле с помощью специальных паст и нитей.

В конце XIX столетия на Западе окончательно сформировалось табу на волосатое женское тело. Отчасти на это повлияла мода: теперь платья и блузы открывали новые участки тела, в том числе подмышки. Индустрия красоты быстро подхватила тренд. Производители бритв и кремов для депиляции внушали женщинам, что любая видимая растительность — это стыдно и непривлекательно. Реклама предостерегала, что с волосатыми подмышками и ногами они никогда не будут женственными, а самое страшное — рискуют остаться без мужа.

Ученые связывали чрезмерное количество волос на теле с патологическими заболеваниями, невменяемостью и склонностью к насилию, говорится в книге Ребекки Херциг «Ощипанные: история удаления волос». Эти «диагнозы», как правило, относились к женщинам. А по мнению Хизер Уиддоус, автора книги «Совершенное я: красота как этический идеал», общество заставляло женщин думать, что они должны иметь гладкую кожу, исключительно для того, чтобы контролировать их тела.

Постепенно совершенно гладкие ноги и подмышки стаи неотъемлемой частью эталонного тела. Историки отмечают, что пик этого культа пришелся на 1950-е годы: именно тогда молодость и девичью невинность стали твердо ассоциироваться с отсутствием волос.

«Здесь чувствуется глубокая мизогиния: заставлять женщин ходить с абсолютно гладким телом — значит навязчиво возвращать их к допубертатному состоянию», — прокомментировала эту тему Карин Лесник-Оберстайн, автор книги «Последнее табу».

В 1990-е тотальная депиляция добралась до зоны бикини и моментально стала новым жестким требованием. Это подкрепляла поп-культура: так, в одном из эпизодов сериала «Секс в большом городе» Саманта похвасталась бразильской эпиляцией. Неудивительно, что на следующий день тысячи зрительниц устремились в салоны красоты на соответствующие процедуры. А в другом сезоне этого же сериала Кэрри, Саманта и Шарлотта были шокированы, увидев рыжие волосы, торчащие из-под бикини Миранды.

Обнаженное тело без единого волоска превратилось в новый фетиш нулевых. Отчасти это спровоцировало порно, отчасти — общий бум на косметические модификации тела. И даже сегодня, 20 лет спустя, индустрия удаления волос все еще на подъеме, поскольку многие женщины так и не смогли избавиться от установок, впитанных с детства: любая растительность воспринимается как досадная неопрятность, которая требует немедленной коррекции.

«Я уверенная в себе женщина, но так и не набралась смелости ходить с небритыми ногами… Я понимаю, насколько нелепы эти стандарты, но я не могу до конца их перебороть — уж слишком глубоко они во мне сидят», – Кэтрин Симпсон, писательница.

Женщина обязана, а мужчина выбирает

Строгое правило гладкости исторически касалось в основном женщин. Мужчинам в этом смысле всегда было вольготнее: например, в викторианскую эпоху пышные бороды и усы у джентльменов служили знаком статуса и мужественности. Несмотря на то что в моду входили то бакенбарды, то чисто выбритые подбородки, факт наличия волос на мужском теле никогда не оспаривался.

Тем не менее после Второй мировой войны волосы на женском теле считались приемлемыми, их можно было увидеть даже в журналах.

«В конце 1960-х и в 1970-х годах густые заросли не были чем-то необычным даже в Playboy. Примерно в то же время началась вторая волна феминизма, распространялась культура хиппи, которые отвергали безволосые тела. Для многих женщин растительность на теле была символом борьбы за равноправие. Это не считалось противоестественным», — пишет Хизер Уиддоус.

Однако в 1990-е даже знаменитости, которые предпринимали попытки нормализовать волосы на женском теле, становились объектом критики. Так, актриса Джулия Робертс осмелилась появиться на премьере фильма «Ноттинг-Хилл» с растительностью в подмышках, и тот выход до сих пор считают одним из самых дерзких на красной ковровой дорожке.

Исследование, проведенное в 2016 году в Университете Коменского в Братиславе, показало, что мужчины в возрасте от 19 до 38 лет считают лобковые волосы у женщин гораздо менее привлекательными, чем гладкое тело. В основном небритое тело вызывало отвращение у более молодых респондентов.

Сегодня гендерный разрыв в вопросах растительности сокращается, однако это происходит не благодаря всеобщему принятию естественного женского тела, а за счет того, что мужчинам тоже захотелось гладкости.

По данным исследования аналитической компании Mintel, 49 процентов молодых мужчин в возрасте от 16 до 24 лет удаляют волосы в подмышках и 62 процента — в зоне бикини. Большинство делает это ради гигиены и красоты, и лишь некоторые — из солидарности с партнершей.

Мода на эпиляцию породила феномен метросексуалов в начале 2000-х, а позже — тренд на manscaping (мужской груминг). С одной стороны, тот факт, что мужчины регулярно избавляются от волос на груди и ногах, давно не вызывает шока. С другой — при всех изменениях по-прежнему действует негласное правило: женщина обязана иметь гладкое тело, а мужчина волен выбирать.

В среднем за жизнь женщины тратят 10 тысяч долларов и восемь недель на борьбу с «нежелательными волосами».

Болевая точка общества

В 2024 году на Неделе моды в Париже британский кутюрье Джон Гальяно вызвал сенсацию, отправив моделей на подиум в прозрачных платьях, под которыми были видны меркины (накладные волосы для интимной зоны). Год спустя нидерландский дизайнер Дуран Лантинк дебютировал в модном доме Jean Paul Gaultier с коллекцией, центральным элементом которой стали костюмы с принтами обнаженных тел, покрытых густой растительностью.

Модельер Готье, известный своей любовью к провокациям, лично оценил работу Лантинка как «свежий всплеск бунтарской энергии». Он отметил, что хотя и сам в прошлом демонстрировал наготу на подиуме, столько волос он точно никогда не использовал. Таким образом, волосы, которые еще недавно удаляли с тел моделей перед дефиле, постепенно превращаются в стильный аксессуар.

В 2025 году тренд пробрался с подиумов в массовую культуру. Рискованный маркетинговый ход с имитацией лобковых волос на трусах The Ultimate Bush от Ким Кардашьян оказался успешным: марка Skims мгновенно распродала новинку в 12 различных вариациях. Издание The New York Times заявило, что подобная провокация словно надавила на болевую точку общества: открыто поднялась тема, которая замалчивалась десятилетиями.

В мире высокой моды с волосами теперь экспериментируют многие дизайнеры. Креативный директор дома Schiaparelli Даниэль Розберри прославился любовью к игривым отсылкам в духе Эльзы Скиапарелли. Одной из самых обсуждаемых деталей его последних коллекций стал галстук, сплетенный из искусственных волос. А дизайнер Симон Роша вплела длинные пряди волос в серьги-бантики для коллекции Jean Paul Gaultier. Кроме того, одним из самых ярких звездных образов 2025 года стал прозрачный готический наряд Джулии Фокс — платье от модельера Дилары Финдикоглу, украшенное прядями вьющихся волос.

Решает только девушка

«Помните, что более 95 процентов женщин удаляют волосы на теле! Это поразительно, учитывая то, что в этом нет никакой пользы для здоровья. Для сравнения: 95 процентов людей не способны добиться такой же дисциплины даже в чистке зубов, хотя от этого как раз есть польза, — отмечает профессор Брианна Фаус, руководитель гендерных исследований. — Женщины инстинктивно ощущают несправедливость давления, которому их подвергает общество, и флешмобы вроде #Bushtok помогают им сопротивляться. Навязанные нормы красоты держатся во многом на автоматическом массовом согласии, поэтому лучший способ их пошатнуть — это сознательно нарушить правила».

Все больше известных женщин появляется на публике с небритыми подмышками, и это не случайность, а осознанная акция. Например, певица Майли Сайрус и модель Лурдес Леон, дочь певицы Мадонны, не раз позировали фотографам с поднятыми руками, гордо демонстрируя естественную растительность.

А последовательницы TikTok-сообщества Bushtok устраивают шуточные гадания по «ауре» растительности знаменитостей, угадывают по фотографиям, кто из звезд отращивает волосы в интимной зоне, а кто бреется начисто, снимают смешные видео про свои зоны бикини и пушок на животе. Однако издание Dazed пишет, что в действительности за внешней легкостью и ироничностью этих роликов скрывается мощное послание о принятии себя.

Женщины по всему миру отстаивают свое право на естественную растительность. Однако если на Западе оно выражается в невинных интернет-трендах, то в других точках света буквально становится вопросом гражданского мужества. Еще в 2015 году в Китае группа феминисток провела в соцсети Weibo необычный конкурс: девушкам предложили публиковать фото своих небритых подмышек за призы.

Акция стала не только вызовом устоявшимся канонам красоты, но и протестом против цензуры. Как раз в тот момент полиция схватила нескольких активисток, которые раздавали в метро листовки с протестами против домогательств. В итоге три из пяти арестованных девушек, освободившись под залог, выслали в тюрьму свои снимки с поднятыми руками в поддержку конкурса.