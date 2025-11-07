«Ангел» Victoria's Secret снялась в тренче на голое тело

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась в тренче без нижнего белья. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Алессандра Амбросио позировала голой, частично прикрыв фигуру кожаным тренчем. Волосы ей собрали в хвост и сделали легкий макияж. Образ завершили солнцезащитные очки в белой оправе.

© Соцсети

© Соцсети

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.