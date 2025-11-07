Кендалл Дженнер снялась практически обнаженной

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 285 миллионов подписчиков.

© Lenta.ru

На одном из кадров отметившая 30-летие манекенщица предстала, сидя полностью обнаженной у моря спиной к камере. Также она позировала топлес, лежа на песчаном пляже в зеленых трусах и камнями на сосках. Кроме того, знаменитость прикрыла обнаженную грудь руками на селфи с банным полотенцем на бедрах.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В октябре Кендалл Дженнер в прозрачном платье прошлась по подиуму на показе бренда Schiaparelli.