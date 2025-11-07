Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить флиску в городе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить флиску в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Настало время флисовых джемперов, худи и анораков! Сегодня флиска - это полноценный модный предмет гардероба, который можно интегрировать в ваши ежедневные городские образы. Такие кофты особенно понравятся любителям гопкора…удобно и функционально. А еще я рекомендую попробовать замиксовать флисовую куртку не со спортивными брюками и джинсами, а со строгой костюмной юбкой или с романтичным платьем в цветочек», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.