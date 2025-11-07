Эксперт предостерег от использования кокосового масла в косметических целях

Оно сушит кожу и волосы, а также обладает комедогенными свойствами.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«Сейчас прямо бум на кокосовые масла, в соцсетях разные лайфхаки для кожи, для волос. Масло кокоса сушит кожу, сушит волосы. Можно купить пищевое масло кокоса, оно будет полезным. Но для косметических целей оно не подходит. Оно имеет комедогенное свойство, оно будет забиваться в поры, и будут образовываться комедоны, прыщи и прочее. Если наносить на руки, то оно будет, наоборот, иссушать кожу. То же самое происходит и с волосами».

Ранее Генералова заявила об отсутствии необходимости использования увлажняющих кремов. Здоровая кожа выделяет себум. Косметические средства необходимы лишь при обезвоживании и раздражении эпидермиса, а также для защиты от ультрафиолетового излучения.