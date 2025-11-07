Хайди Клум позировала для глянца в мини-платье с глубоким декольте

Модель Хайди Клум стала женщиной года по версии журнала Glamour. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

52-летнюю Хайди Клум показала фигуру в белом мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги. Волосы модель распустила и сделала легкий нюдовый макияж.

На прошлой неделе Хайди Клум посетила премьеру шоу Blinded By Delight, которая прошла в Берлине. Супермодель предстала перед фотографами в черное мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте. Манекенщица также надела колготки, кольцо с бриллиантом и туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с темными тенями и нюдовым блеском.

До этого Хайди Клум приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood в Париже. Супермодель вышла на подиум в белом мини-платье «невесты» с торчащими трусами из-за разрезов на ягодицах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с кремовой помадой.