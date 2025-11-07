Телеведущая Елена Летучая пришла на показ в «голом» кружевном корсете

Экс-ведущая «Ревизорро», телеведущая Елена Летучая появилась на показе российского бренда YULIAWAVE. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая пришла на показ в «голом» черном кружевном корсете, белом пиджаке и брюках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий вечерний макияж.

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограмма. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. 46-летняя Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

Позже Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в желтом мини-платье с пестрым принтом и глубоким декольте. Волосы экс-ведущая шоу «Ревизорро» распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла у океана на Бали.