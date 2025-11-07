Певица Ольга Серябкина вышла на сцену в рваном платье

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, выступила на сцене в рваном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ольга Серябкина вышла на сцену в рваном черном платье с нитями на бедрах. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

До этого Ольга Серябкина появилась на премии Voice Influencer Awards 2025, которая прошла в Москве. Певица позировала перед фотографами в черном мини-платье, верх которого был украшен полупрозрачным кружевом.

Елена Темникова ушла из проекта SEREBRO, досрочно разорвав контракт в 2014 году и сославшись на проблемы со здоровьем. Позже Темникова и Серябкина обменивались скандальными интервью друг о друге. Сейчас продюсер Максим Фадеев полностью обновил состав SEREBRO.