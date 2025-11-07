Врач назвал ингредиенты, которые помогут восстановить волосы зимой

Зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова.

«В холодное время года кожа головы теряет влагу, и чувствительность повышается. Нарушается работа сальных желез, замедляется обновление клеток. Именно поэтому шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — объяснила Бычкова.

Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней. По ее словам, эти компоненты помогают ускорить регенерацию, укрепляют волосяные луковицы и улучшают микроциркуляцию, а также обеспечивают здоровый блеск волос.