Микротоковая терапия: чего стоит ожидать от процедуры на самом деле

Современная косметология изобилует методиками, которые позволяют улучшить состояние кожи. Одна из популярных процедур — микротоковая терапия. В сети можно найти множество восторженных отзывов о ней. Причем, как при использовании домашних гаджетов, так и более мощных в условиях косметологического кабинета. Вместе с врачом-косметологом, дерматологом и автором инъекционных методик Циалой Хугаевой, мы подробнее разобрались насколько действительно эффективны микротоки, болезненны ли они и есть ли побочные эффекты.

Что такое микротоковая терапия?

Микротоковая терапия — неинвазивная аппаратная методика, в основе которой лежит действие низко- и среднечастотных электромагнитных волн слабой силы (до 500 микроампер на выходе, а частота равна 500 Гц). В косметологию микротоки пришли 80-х годах прошлого века. Микротоковую терапию редко используют для всего тела, чаще их применяют для лица, шеи и зоны декольте.

Процедуру можно проводить как у косметолога, так и дома. В последнем случае пригодится специальный гаджет. На рынке их представлено много, каждый отличается мощностью и оснащаться дополнительными функциями. Лучше выбирать проверенных производителей и не гнаться за дешевизной.

«Профессиональные аппараты работают с мышцами и глубокими слоями кожи, давая накопительный лифтинг-эффект. Домашние устройства работают на поверхности, улучшая микроциркуляцию и помогая с отеками. Их эффект больше „косметический“ и временный, но для ежедневного поддержания тонуса они отлично подходят. Курс профессиональных процедур — это основа, а домашний гаджет — для поддержки между визитами к косметологу», — комментирует Циала.

В чем сила тока или как работают микротоки

И домашние, и профессиональные микротоковые массажеры работают по одному принципу. Каждый аппарат имеет два проводника (называются манипулы или электроды): один — положительно заряженный, второй — отрицательно. Когда оба проводника касаются кожи, между ними возникают электромагнитные волны, которые и оказывают влияние на клетки эпидермиса.

Токи, которые излучают аппараты, похожи на те, которые генерирует тело человека (биотоки). Поэтому отторжение не происходит, они нам знакомы. Микроток проходит через кожу, подкожно жировую клетчатку и мышцы, работает с лимфатическими и кровеносными сосудами. Это стимулирует разные системы организма работать быстрее, что положительным образом сказывается на состоянии и внешнем виде кожи. Под воздействием микротоков быстрее распадается меланин, ускоряется синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

«Это идеальная схема, но на практике синтез коллагена и эластина — процесс медленный. Для реального улучшения плотности кожи нужен курс процедур (обычно 10—12 сеансов) и регулярное поддерживающее лечение. Зато лимфодренажный и противоотечный эффект виден сразу же», — дополняет Циала.

Кому подойдет микротоковая терапия?

Микротоковая терапия для лица подойдет всем, кто хочет поддерживать молодой и свежий вид кожи, но без радикальных вмешательств. Процедура показана в следующих случаях:

фотостарение;

снижение тонуса, упругости и эластичности кожи;

мимические морщины;

следы усталости и стресса;

тусклый цвет лица;

брыли, гравитационный птоз;

пигментация, в том числе веснушки;

расширенные поры;

акне;

постакне и рубцы;

отеки;

сухость, шелушение кожи.

«Микротоки — это №1 для борьбы с отеками, „оживления“ уставшей кожи и легкого лифтинга. С морщинами и птозом в одиночку они не справятся, это метод поддержки, а не решения серьезных возрастных изменений. Для акне и постакне микротоки хороши как вспомогательная методика для улучшения регенерации и снятия воспаления, но не как основное лечение», — дополняет эксперт.

Что в итоге?

Микротоки в уходе за кожей лица оказывают разностороннее действие. Правда, многочисленных исследований об их использовании нет, поэтому возлагать слишком большие надежды — не следует. Так или иначе, косметологи отмечают следующие результаты после процедуры:

сокращение выраженности гусиных лапок и мимических морщин;

выведение избыточной жидкости из тканей, как следствие — уменьшение отеков;

повышение упругости, плотности и эластичности кожи;

подтяжка овала лица;

укрепление местного иммунитета;

улучшение тонуса кожи;

осветление темных кругов под глазами;

нормализация работы сальных желез;

выравнивание тона и микрорельефа;

улучшение цвета лица;

сокращение количества высыпаний;

разглаживание постакне, рубцов и шрамов;

сужение пор;

осветление яркости пигментных пятен.

«Главный и самый быстрый результат, который видят все, — это свежий, отдохнувший вид за счет дренажа и улучшения микроциркуляции. Эффект „накопления“ в виде подтяжки и упругости требует курса и, что важно, правильного домашнего ухода. Без качественного крема с пептидами, антиоксидантами и гиалуроновой кислотой потенциал микротоков раскрывается не полностью», — говорит эксперт.

А это больно?

«Ощущения в процессе очень индивидуальны. Кто-то чувствует лишь легкую вибрацию, а кто-то — отчетливые мышечные подергивания, особенно в зонах с близко расположенными к коже мышцами (например, на висках или вокруг рта). Это нормально и говорит о том, что мышцы получают импульс», — дополняет Циала.

Также стоит учесть следующие «побочные» действия:

металлический привкус во рту во время процедуры;

подергивание челюсти;

при работе с периорбитальной зоной может появиться небольшая затуманенность зрения с короткими вспышками. Но это совсем не опасно, на зрение никак не влияет.

Все явления временные и очень быстро проходят. В редких случаях у людей с очень чувствительной кожей может появиться аллергия на контактный гель (его наносят обязательно для улучшения проводимости микротоков).