Ученые выяснили, какие волосы кажутся женщинам более здоровыми

В ходе нового исследования специалисты из косметической компании Procter & Gamble обнаружили: прямые и блестящие волосы выглядят для женщин более привлекательными и здоровыми. А ещё обладательницы таких волос кажутся моложе.

В рамках нового исследования учёные провели два эксперимента. Они хотели выяснить, как блеск, структура и объём волос влияют на восприятие женщины другими.

В первом эксперименте принимали участие эксперты из Германии, Испании и США. В каждой стране было 500 участников, всего 1500 человек. Возраст добровольцев варьировался от 18 до 82 лет. Во второй эксперимент включили 2000 женщин из США в возрасте от 18 до 87 лет. Их оценивали около 110 экспертов.

Во всех трёх странах блестящие волосы получили более высокие оценки. 8 из 10 типов волос в этом случае выглядели более молодыми и все типы - более здоровыми. Исключение составляли только тёмно-каштановые локоны: этот цвет волос не влиял на возраст женщины в зависимости от длины стрижки, а также на её привлекательность, если локоны были длинные.

© International Journal of Cosmetic Science (2025). DOI: 10.1111/ics.70028

В ходе второго эксперимента было обнаружено, что прямые волосы в целом наиболее предпочтительны, особенно если они имеют небольшой объём и интенсивный блеск. Эта тенденция сохранялась для всех цветов волос и для всех типов волос. Очень объёмные волосы при этом получили мало положительных оценок, особенно связанных с молодостью и привлекательностью.

