Экс-жена Диброва устроила дефиле в откровенном купальнике

Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва показала фигуру в купальнике. Модель Полина Диброва устроила дефиле в бутике, выбирая пляжную одежду, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Готовясь к поездке в ЮАР, пересмотрела много образов. И выбрала то, что отлично село», — отметила блогер.

Бизнесвумен в 2022 году сделала коррекцию груди. По словам Дибровой, она несколько лет шла к этому, откладывая операцию по разным причинам. Блогер объясняла подписчикам, что хотела вернуть ту форму, которая была до родов и похудения. И, выбрав хирурга, решилась на преображение. Модель не обращает внимания на критику. По ее мнению, каждый человек имеет право меняться так, как ему хочется.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хочет, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.