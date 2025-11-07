Меховые жилетки опять в тренде: какие выбрать и как носить

Когда-то меховые жилетки ассоциировались с роскошью и глянцем нулевых — короткие, объемные, непременно в стилистике «дорого-богато». Сегодня они возвращаются, но в другой эстетике: спокойной, интеллектуальной, более утонченной. Дизайнеры предлагают интерпретацию «тихой роскоши» — мягкие силуэты, натуральные оттенки, деликатные или откровенно необычные фактуры. Меховая жилетка больше не про показной люкс, а про тепло, уют и продуманный стиль. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как выбрать актуальную модель и вписать ее в гардероб.

Минимализм и нейтральные оттенки

Современная меховая жилетка — это лаконичный крой и оттенки природы: кремовый, пепельно-серый, какао, карамель, теплый молочный.

«Никаких откровенных контрастов и гламурного блеска, важно, чтобы мех выглядел естественно и мягко, будь то натуральный или качественный эко. Минимализм делает жилетку универсальной: она сочетается с шерстяными платьями, широкими брюками, свитерами крупной вязки и даже с офисным костюмом», — говорит эксперт.

Длина — решающий штрих

Короткие модели уступили место удлиненным силуэтам, которые мягко струятся по фигуре. До середины бедра или чуть ниже — идеальная длина для городской осени и зимы. Такая жилетка визуально вытягивает силуэт, делает образ изящнее и подходит даже невысоким девушкам. Ее можно носить поверх пальто, создавая многослойность, которая сейчас тоже очень актуальна.

Фактура и материал — главный акцент

Главный тренд — тактильность.

«Дизайнеры играют на контрасте: длинноворсовый мех против гладкого кашемира, короткий плюш рядом с матовой кожей. Все это придает образу глубину и дорогую текстуру. Эко-мех сегодня выглядит ничуть не хуже натурального — особенно из переработанных волокон. Такой выбор не только этичен, но и моден: устойчивость — новая роскошь», — подчеркивает стилист.

С чем сочетать меховую жилетку

Забудьте о стереотипе «только с сапогами и джинсами». Актуальные жилетки отлично смотрятся с белой рубашкой и широкими брюками, с водолазкой и юбкой-миди, с шерстяным платьем и грубыми ботинками. В прохладную погоду добавьте ремень поверх жилетки — он подчеркнет талию и придаст структуру наряду. А если хочется легкости — носите открытой, с контрастной сумкой и очками в крупной оправе.

Как носить и не выглядеть старомодно

Главное — баланс. Не перегружайте образ аксессуарами и макияжем: пусть жилетка станет единственным акцентом. Забудьте о блестящих леггинсах, массивных украшениях и сапогах на шпильке — вместо этого выбирайте замшевые сапоги-трубы или нубуковые ботинки на протекторе, мягкие сумки и приглушенный макияж.