Звезда «Очень странных дел» пришла на премьеру в кружевном платье

Актриса Милли Бобби Браун пришла на премьеру пятого сезона сериала «Очень странные дела» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Just Jared.

21-летняя Милли Бобби Браун позировала на красной дорожке с 50-летним Дэвидом Харбором. Для выхода на публику актриса предпочла черное кружевное платье с глубоким декольте и перьями. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.

В марте 2025 года Милли Бобби Браун призналась, что живет на ферме с 62 животными. Всего Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками.