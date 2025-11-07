Зачем мужчины массово сбривают ресницы и чем это опасно

В зарубежных странах мужчины начали массово сбривать ресницы, чтобы «казаться мужественнее». Они уверены, что это сделает их привлекательнее в глазах женщин. «Вечерняя Москва» узнала у доктора медицинских наук, инфекциониста, дерматолога, Марият Мухиной, к каким опасным последствиям может привести новый тренд и от чего нас защищают ресницы.

По словам специалиста, ресницы — естественный барьер, который защищает глаза от негативного воздействия внешних факторов:

они предотвращают попадание ресничных клещей и пыли в глаза;препятствуют попаданию прямых солнечных лучей на глазное яблоко.

Также ресницы важны в борьбе с синдромом сухого глаза, потому что они отвечают за выработку влаги.

«Так как глаза человека большую часть времени открыты (около 13–15 часов), слезной железы для сохранения влаги недостаточно. Эту функцию частично выполняют ресницы — около них проходит канал, который отвечает за смазочный материал с большим количеством гиалуроновой кислоты, он создает защитную пленку на глазном яблоке и предотвращает сухость», — пояснила врач.

Механические повреждения этих канальцев могут привести к необратимым последствиям, предупредила Мухина:

«Эти протоки очень хрупкие, и если случайно травмировать их во время бритья, может возникнуть тяжелая форма блефарита с переходом инфекционного процесса в глазницу, что в дальнейшем приводит к потере зрения. Если у человека снижен иммунитет и он вовремя не обратится к врачу за помощью, может развиться иридоциклит — воспаление радужной оболочки и цилиарного тела глаза».

Также ресницы защищают глаза от развития кератита, рассказала доктор:

«Кератит — это воспалительное заболевание роговицы глаза, которое развивается из-за механических повреждений и инфекций. В этом состоянии у человека появляются такие неприятные симптомы, как ухудшение зрения, слезоточивость и светобоязнь. При несвоевременном лечении кератита можно ослепнуть. Ресницы не допускают попадания прямых ультрафиолетовых лучей на роговицу, создавая естественную тень, а также защищают от пыли и бактерий, что минимизирует риск развития недуга».

Регулярное бритье ресниц может также привести к облысению век, предостерегла специалист.

«У ресниц есть естественный цикл роста, который зависит от созревания луковицы. Из одной луковицы ресница может вырасти несколько раз. Но если человек на регулярной основе их сбривает, "ресурс" луковицы может иссякнуть, и в этом месте больше не будет ресниц», — добавила врач.

