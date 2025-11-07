Похожую на российский флаг сумку выставили на продажу за 9 млн рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) выставили на продажу за миллионы рублей похожий на российский флаг аксессуар. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Так, к покупке предлагается сумка Birkin 40 французского люксового Hermes. Изделие украшено тремя полосами — белого, синего и красного цветов.

Указывается, что аксессуар находится в отличном состоянии, но имеет следы хранения и изменения оттенка на ручках и продается с поврежденной коробкой. При этом стоимость вещи составляет девять миллионов рублей.

Ранее в ноябре также сообщалось, что в ЦУМе начали продавать редкую сумку Hermes за 36,5 миллиона рублей.