Популярная модель раскрыла правду о пластике

Популярная американская модель Брукс Нейдер, которая часто попадает в конфузы с нижним бельем, раскрыла правду о пластике. Соответствующее интервью публикует Bustle.

© Lenta.ru

28-летняя манекенщица рассказала, что сделала ринопластику.

«Из-за нее люди говорят мне, что я похожа на Майкла Джексона», — посетовала она.

Кроме того, знаменитость призналась, что прибегала к винирам и инъекционным процедурами. По ее словам, она колола в шею ботокс и сперму лосося.

В октябре Брукс Нейдер случайно оконфузилась во время прогулки из-за нижнего белья. Тогда папарацци заметили модель в облегающем сарафане с молнией спереди, которая расстегнулась и показала отсутствие на ней трусов.