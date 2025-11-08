Парни с животиком лучше качков: как меняются стандарты мужской сексуальности

Чемпион мира по дартсу Люк Литтлер признан «самым сексуальным спортсменом планеты». Опрос провел британский сайт знакомств для женатых людей Illicit Encounters, в нем приняли участие больше двух тысяч жительниц Соединенного Королевства. 18-летний Литтлер обошел в рейтинге Криштиану Роналду, Конора МакГрегора, Карлоса Алькараса и других. Британки выбрали его за уверенность в себе, простоту и харизму, а также за «телосложение парня из паба», которое, по их мнению, выглядит «гораздо сексуальнее, чем четкие кубики пресса». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему меняются стандарты мужской красоты и женщины выбирают мужчин «с животиком», а не с мускулами.

По словам врача-психиатра, психолога Елизаветы Жестковой, накаченные мужчины с идеальным прессом по-прежнему остаются привлекательными для женщин, но стандарты сексуальности сильного пола действительно постепенно расширяются.

Красивые мужчины, которые выглядят, как Аполлон Бельведерский, с идеальным прессом и мышцами, все также актуальны, сексуальны, привлекают и будоражат умы женщин. Это не изменилось, но помимо них нас начали привлекать и другие мужчины. Характер, поведение и отношение мужчины к женщине может делать его намного более сексуальным в ее глазах, чем красивая фигура. У этих мужчин может быть не такая брутальная внешность, нет кубиков пресса и идеальной фигуры, но есть обаяние. А сексуальны они своим мужским поведением, — подчеркнула эксперт.

Также мужчина может привлекать женщину своим отношением: добротой, заботой, отметила психолог.

Тогда он будет сексуален именно из-за этих качеств. Сексуальность в поведении может быть намного более важной, чем внешность, — заверила Жесткова.

По мнению клинического психолога Марианны Абравитовой, женщины устали от глянцевых красавцев и хотят видеть рядом более приземленных мужчин.

Идеалы мужской красоты с кубиками пресса и рафинированной внешностью доведены до критических точек. Мужчине мало иметь красивую внешность и идеальную фигуру, нужно еще и быть интересной личностью, а это крайне сложно. Кроме того, часто женщина чувствует свою неконкурентоспособность рядом с рафинированным красавцем, а когда мужчина земной, с животиком, с лишним весом, действительно как «парень из соседнего паба», то и девушка чувствует себя с ним на равных. Тогда она может строить с ним отношения не «снизу вверх», глядя на него с открытым ртом. Поэтому сейчас критерии красоты и мужской сексуальности смещаются в сторону более простых, приземленных стандартов, — объяснила специалист.

Психологически женщине проще строить семью, рожать детей и быть рядом с мужчиной с более простой внешностью, подчеркнула эксперт.

С идеальным красавчиком, который где-то «на Олимпе», находиться крайне сложно. Если женщина умудряется стать парой такому идеалу, то она, скорее всего, будет в большей степени обслуживающим персоналом, и ей придется водить вокруг него хороводы всю оставшуюся жизнь. Но ведь женщина заслуживает счастья, она хочет быть и любимой и чтобы мужчина за ней ухаживал. Именно поэтому растет интерес к мужчинам с более заурядной внешностью, — считает Абравитова.

В первую очередь женщина выбирает мужчину не по внешним данным, а ценит в нем надежность, умение защитить ее и взять на себя ответственность, заверила психолог.

Тогда даже самый некрасивый мужчина может стать идеальным. Женщины так устроены, что если делать для нее мужские поступки, заботиться, быть надежным и ответственным, то даже с заурядной внешностью можно претендовать на любовь и взаимность, — заключила специалист.

