Сестра Ким Кардашьян высказалась о лобковых париках ее бренда фразой «слишком для меня»
Сестра американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян Хлои высказалась о лобковых париках бренда фразой «это слишком для меня». Соответствующее интервью публикует журнал Elle.
Родственница предпринимательницы призналась, что очень любит ассортимент Skims, но при этом не понимает идею стрингов с искусственными волосами. «Зачем нужны были годы лазерной эпиляции? Это же безумие, правда?» — задалась она вопросом.
Кроме того, в разговоре с редакторами Кардашьян упомянула культовый бюстгальтер с торчащими сосками.
«Обожаю бюстгальтер с сосками, но когда я его надеваю, думаю: "Почему на меня все смотрят?". Ну да, потому что у меня соски торчат», — с иронией отметила она.
В октябре Ким Кардашьян раскрыла имя звезды, которая носит лобковые парики Skims.