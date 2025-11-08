Певица Слава снялась в ярком бикини

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) наслаждается заслуженным отдыхом в Дубае. Исполнительница хитов «Одиночество» и «Попутчица» улетела в ОАЭ вместе со своей сестрой Еленой, чтобы немного отдохнуть от гастролей и съемок.

© Super.ru

Артистка активно делится солнечными кадрами в соцсетях, и, конечно, не обошлось без пляжных фото. 45-летняя Слава снялась в ярко-красном бикини, выбрав максимально естественный образ — без макияжа и украшений. В подписи к снимкам певица с самоиронией написала: «Малахольная бабка».

© Соцсети

Шутливое прозвище оказалось не случайным: весной 2023 года Слава впервые стала бабушкой — её дочь Александра Морозова, певица и бизнесвумен, родила мальчика Арсения. Звание бабушки Славу нисколько не смущает.

Ранее Слава рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью к психологу из-за того, что столкнулась с изменой. Кстати, артистка считает, что совершила ошибку, когда сама закрутила роман с женатым мужчиной.