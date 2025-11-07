Дочь Юлии Пересильд снялась в откровенном платье

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд в откровенном образе снялась у воды. Соответствующие снимки появились на странице ее матери в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» позировала перед камерой в белом облегающем платье на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру.

В то же время она отказалась от бюстгальтера. Кроме того, артистка распустила русые волосы и показала внешность без косметики.

В октябре 16-летняя дочь Юлии Пересильд в ультракоротком платье пришла на премьеру фильма. Актриса Анна Пересильд выбрала для мероприятия откровенный образ.