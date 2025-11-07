Четыре группы продуктов, убивающих красоту

Внешность зависит от совокупности факторов, в том числе и от питания. Неправильные пищевые привычки и вредная еда могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей. Какие продукты вредят красоте, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

© Unsplash

По ее словам, организм человека находится в постоянном обновлении. При этом некоторые клетки обновляются быстрее, а некоторые чуть медленнее, но пластический материал для новых клеток организм черпает из еды, поэтому человека и его внешность определяет еда, которую он ест.

«Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания», — уверена Соломатина.

Она пояснила, что чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена.

«Коллаген поддерживает кожу в тонусе, питает ее гиалуроновой кислотой. Но если человек начинает злоупотреблять вредной едой, то коллаген теряет свою прямую функцию. Его волокна превращаются в слипшуюся структуру, и со временем это отражается на состоянии кожи, возникают преждевременные морщины и заломы», — сказала Соломатина.

Неправильное питание может нарушить и кровообращение. В этом случае, как считает врач, питательные вещества и кислород снова не поступают в организм в нужном количестве, нарушаются обменные процессы, из-за чего цвет лица становится серым.

«Наблюдая такое состояние кожи, люди часто начинают применять различные косметические процедуры, которые обещают вернуть свежесть лица. Но сколько бы химических пилингов они ни делали, результат будет обратным: появятся расширенные поры, пятна на коже, потому что печень перестанет справляться с нагрузкой и не сможет выводить вредные компоненты из организма», — предупредила диетолог.

Опасные продукты для внешности

По мнению собеседницы «ВМ», есть четыре группы продуктов, которые могут сказаться на внешности человека не самым лучшим образом. Среди них:

Жареные продукты: картофель фри, гамбургеры, чипсы

«Благодаря жареному происходит слипание всех веществ внутри организма: белков, углеводов и жиров, что впоследствии приводит к провалам в слоях кожи и морщинам. То же самое и с сосудами: под влиянием жиров они не смогут выполнять свою функцию и перегонять кровь, от этого начинают страдать не только сосуды и легкие, но и нарушаются газообмен и функции печени», — объяснила Соломатина.

Кроме того, жареные продукты богаты трансжирами, которые неизбежно наполняют организм человека вредными веществами, заверила врач.

«Трансжир воспринимается организмом как клетка-уродец. Когда он попадает в клеточную мембрану, она больше не может выполнять свои прямые функции, из-за чего клетка стареет раньше положенного срока», — предупредила специалист.

Сахар: конфеты, торты, сладкая выпечка

Сладкий углевод, как считает Соломатина, может спровоцировать засахаривание организма.

«В этом случае также слипаются белки, повышается уровень сахара. Сладкая кровь повреждает эндотелии сосуда, образуются холестериновые бляшки, которые закупоривают сосуд и нарушают его питание», — пояснила диетолог.

Сахар и жир, подчеркнула эксперт, любят недружественные кишечные бактерии. В такой среде они хорошо размножаются, и когда их становится много, они начинают подавлять полезную среду и бактерии организма, которые защищают кожу от повреждений.

«Вредных бактерий становится больше, организм не успевает с ними справляться, они распространяются по организму, поселяются на зубах, возникает кариес, который может привести даже к выпадению зубов, если процесс разрушения не получится остановить вовремя», — сообщила Соломатина.

Консерванты и красители: чипсы, сладкая газировка, соки.

Это, по словам диетолога, вообще чужеродные компоненты, которые не несут в себе питательной функции. Организм не знает, что с ними делать и зачем они ему нужны. Пытаясь их вывести, человек затрачивает внутренние резервы, которые должны быть направлены на восстановление. Если же полноценно отдохнуть не удается, процесс старения происходит ускоренно.

Насыщенные жиры: красное мясо, сливочное масло, сыр

«Насыщенные жиры, конечно, полезные продукты, но они нужны только в небольшом количестве. В большом же количестве они приводят к нарушению липидного обмена. Человек на фоне этого начинает поправляться, сбиваются все обменные процессы организма. Чтобы нормализовать вес, он снижает калорийность еды, а это влечет за собой недобор полезных веществ, которые считаются строительным материалом организма и это все отражается на внешности», — рассказала врач.

На фоне этого может сдвинуться и гормональный баланс, подчеркнула она.

«Будет вырабатываться больше сала, начинается подростковая угревая сыпь, которая связана с повышенным количеством дигидротестостерона. Сальная кожа — питательная среда для бактерий, они обживаются там, а человек весь «цветет», идет на чистку, а она не помогает, потому что проблема кроется внутри», — пояснила Соломатина.

В этом случае, подчеркнула она, абсолютно бесполезно пользоваться кремами из массмаркета, потому что они вообще не содержат тех компонентов, которые смогут проникать в кожу и поддерживать ее изнутри.

Осень — это время, когда необходимо адаптировать уход к новым условиям, ведь именно в этот период кожа становится особенно уязвимой из-за воздействия окружающей среды. Кроме того, с возрастом состояние кожи претерпевает значительные изменения, и после 40 лет она нуждается в особом внимании. Врач-дерматолог, косметолог, пластический хирург Мадина Осман рассказала «Вечерней Москве», какие изменения происходят и как можно им противостоять, чтобы сохранить молодость, упругость и здоровье кожи.