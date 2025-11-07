Известная гимнастка пришла в ресторан в прозрачной юбке

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева в откровенном образе посетила ресторан. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching вышла в свет в черном корсете, подчеркивающем ее фигуру.

Помимо этого, она надела прозрачную юбку, которая облегала бедра. Образ завершили удлиненные перчатки и укладка с завитыми в кудри волосами.

Ранее Мустафаева без бюстгальтера станцевала на камеру в откровенном платье.