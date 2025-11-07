«Самая сексуальная в мире хоккеистка» похвасталась фигурой в микрошортах

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Спортсменка предстала перед зеркалом в ванной комнате. Знаменитость позировала в черных микрошортах и спортивном бюстгальтере, который эффектно подчеркивал форму и объем ее груди. Для фото она распустила волосы и продемонстрировала кубики пресса.

© Соцсети

В октябре итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи вновь опубликовала фото в откровенном виде. Тогда женщина-арбитр попозировала перед камерой в укороченной футболке и крошечных стрингах.