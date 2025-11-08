Экс-девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс, появилась на публике в мини-платье и сапогах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Джулия Фокс вышла на публику в белом мини-платье, жакете и черных кожаных сапогах. Волосы модели выпрямили и сделали макияж с розовой помадой. Экс-девушка Канье Уэста приняла участие в публичной лекции.

До этого Джулия Фокс появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.