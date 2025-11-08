Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в купальнике и без макияжа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер в крошечном бикини позировала с подругами у океана. При этом бизнесвумен отказалась от макияжа и укладки.

В конце сентября Кендалл Дженнер приняла участие в показе бренда L'Oreal на Неделе моды в Париже. Модель появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Бизнесвумен также надела полупрозрачные босоножки на каблуках и серьги. Звезде реалити-шоу уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

До этого Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали героинями нового выпуска журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в разноцветном облегающем мини-платье с белым воротником, которое дополнила золотым кольцом. Звезда реалити-шоу была запечатлена в полосатом костюме, который состоял из куртки и мини-юбки. Манекенщицам сделали укладки и макияж в естественном стиле. Они улыбались, стоя на ранчо.