Стилист рассказала, какая одежда заставляет выглядеть женщин старше

Неактуальные детали в одежде, например, подплечники, крупные пуговицы, блестящие ткани и тяжелые украшения, могут прибавлять возраст. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

По ее словам, отказ от излишнего декора поможет выглядеть моложе. Лучше всего добавлять в гардероб вещи простого кроя, облегающие, но не тесные платья, легкие жакеты, джинсы классического кроя.

«Балахонистые наряды зрительно утяжеляют фигуру и делают женщину старше. — Молодость — это прежде всего пропорции. Простота кроя, чистый цвет, естественная ткань — вот формула современного омоложения», — добавила Морозова.

Эксперты советуют отказаться от слишком темного цвета в образе в зоне лица, потому что это усилит бледность и морщины. Подчеркнуть возраст также могут слишком юные фасоны — топы, мини-юбки и кроссовки с мультяшным декором.

