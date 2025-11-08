Ведущий «Модного приговора» назвал стильную альтернативу оверсайзу

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал стильную альтернативу оверсайзу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© globallookpress

«Если вы пресытились громоздким оверсайзом и находитесь в поисках элегантных пальто, которые можно надеть и на прогулку и на выход поверх красивого платья, советую присмотреться к пальто-смокингам! Строгий полуприлегающий силуэт, изящные лацканы — такая модель отлично будет смотреться как самостоятельная вещь, а так же под классический костюм или с джинсами», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.