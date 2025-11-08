Наоми Кэмпбелл поделилась кадрами с тренировки в спортзале

Модель Наоми Кэмпбелл снялась во время тренировки в зале. Снимками она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© globallookpress

56-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в черных велосипедках и белой майке. Модель выполняла упражнения на ноги и ягодицы с гантелями под руководством тренера. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

31 октября Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю Хэллоуина, которая прошла в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черно-белое боди, укороченную пушистую шубу, колготки, ботиольны на каблуках и головной убор в тон. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и браслет. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж.

До этого Кэмпбелл снялась во время тренировки в зале. Супермодель стояла перед зеркалом в черном топе, мини-юбке в тон, белых кроссовках и перчатках.

В начале октября Наоми Кэмпбелл стала героиней выпуска журнала Vogue Hong Kong.