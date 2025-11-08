Звезда Comedy Woman, ведущая Екатерина Варнава, показала коллекцию обуви на сотни тысяч рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Екатерина Варнава сняла обзор на свой гардероб: босоножки Jimmy Choo, сандалии на каблуке Amina Muaddi, а также пару с открытой пяткой от того же бренда. Каждая из пар стоит не менее 80 тысяч рублей. Ведущая также показала носки от бренда Gucci, стоимостью 20 тысяч рублей.

© Соцсети

В январе похудевшая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

Позже Екатерина Варнава показала фрагмент занятий по танго с партнером. В кадре она исполнила несколько танцевальных движений. Однако поклонники не оценили талант актрисы и раскритиковали в комментариях.