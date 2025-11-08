Пять видов шарфов, которые уже не в моде

Шарф — аксессуар, который способен как преобразить образ, добавив ему изюминку, так и безнадежно его состарить. Стилист Юлия Никифорова часто наблюдает, как неправильно подобранный шарф портит даже самый тщательно продуманный look. Давайте разберемся, от каких моделей пора избавиться и чем их заменить, чтобы выглядеть актуально и стильно.

Тонкий трикотажный шарф «в рубчик» с бахромой

Раньше такие шарфики были на пике популярности, особенно в сочетании с узкими джинсами и приталенными куртками. Они казались универсальным и элегантным дополнением к любому образу. Однако сейчас устарели.

«Отдайте предпочтение шарфам из более плотной и фактурной ткани, например, из шерсти, кашемира или смеси хлопка и льна. Обратите внимание на объемные модели, которые можно эффектно драпировать. Они добавят образу роскоши и тепла», — рекомендует стилист.

Совет стилиста: ищите однотонные шарфы нейтральных цветов (бежевый, серый, черный, темно-синий) или с минималистичным геометрическим рисунком.

Шарф-снуд, плотно облегающий шею

Снуды, особенно те, что плотно прилегают к шее и создают эффект «воротника», давно утратили свою актуальность.

«Они лишают образ легкости и динамики, делая его визуально более тяжелым. Вместо этого выберите широкий шарф-трубу из мягкой ткани, который можно носить свободно накинутым на шею или использовать как капюшон», — говорит Юлия.

Совет стилиста: шарф-трубу можно носить с пальто, куртками и даже с пиджаками, добавляя образу непринужденности и уюта.

Шарф с кричащим принтом и обилием декора

Шарфы с яркими, крупными рисунками, стразами, вышивкой или обилием бахромы выглядят перегружено и часто удешевляют образ.

«Сделайте ставку на лаконичность и минимализм. Выберите шарф с деликатным, неброским принтом (например, мелкий горошек, полоска или клетка) или однотонный вариант благородного оттенка», — напоминает специалист по стилю.

Совет стилиста: помните, что шарф должен дополнять образ, а не перетягивать все внимание на себя.

Шарф из искусственного шелка с «восточными» мотивами

Когда-то такие шарфы считались признаком хорошего вкуса и часто использовались для создания «богемного» образа. Однако сегодня они выглядят устарело и даже немного наивно.

«Восточные мотивы могут казаться неуместными в современном гардеробе. Отдайте предпочтение шарфам из натурального шелка, хлопка или вискозы с абстрактными рисунками или геометрическими узорами. Они смотрятся более стильно и элегантно», — рекомендует Юлия.

Совет стилиста: выбирайте шарфы, которые легко драпируются и красиво ниспадают.

Шарф-сетка

Этот аксессуар был популярен в эпоху гранжа и панк-рока, но сегодня он выглядит старомодно и даже немного вызывающе.

«Если вам нравится гранж-эстетика, попробуйте заменить шарф-сетку на модель с необработанными краями или с эффектом 'рваности», — резюмирует эксперт.

Он выглядит более современно и стильно.

Совет стилиста: сочетайте такой шарф с базовыми вещами, чтобы создать сбалансированный и гармоничный образ.

Мода — это не догма, а способ выразить свою индивидуальность. Однако следование актуальным тенденциям поможет вам выглядеть стильно и уверенно. Не бойтесь экспериментировать с разными моделями шарфов и находить те, которые лучше всего подчеркивают вашу уникальность.