Актриса Наталья Рудова снялась без макияжа и укладки на тренировке

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова, снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Наталья Рудова позировала в серых джоггерах, черном спортивном топе, кроссовках и серых наушниках. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.

Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Несколько недель назад Наталья Рудова опубликовала в личный блог фото, где позировала в черном мини-платье и лаковых ботфортах с узким мысом и на шпильке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы актриса выпрямила и сделала легкий вечерний макияж.