Девять простых трендовых причесок для длинных волос, которые легко повторить

Длинные волосы — это роскошь, которая требует внимания и ухода. Однако, когда дело доходит до создания стильных причесок, многие сталкиваются с трудностями. Хорошая новость в том, что вам не нужно быть профессиональным стилистом, чтобы выглядеть великолепно. В этой статье мы собрали 9 простых и быстрых причесок для длинных волос, которые легко повторить дома. Все, что вам понадобится, — это расческа, заколки и немного вдохновения.

Подготовка волос: с чего начать

Перед тем как приступить к созданию прически, важно учесть тип ваших волос. Если у вас вьющиеся волосы, они идеально подойдут для объемных укладок. Прямые волосы, в свою очередь, легче укладывать в аккуратные косы и пучки. Для вьющихся волос используйте средства для укладки, которые помогут их укротить, а для тонких и прямых волос пригодятся текстурирующие спреи и щетки для начеса.

Не забудьте про аксессуары: резинки, заколки и невидимки должны быть подобраны в тон вашим волосам, чтобы оставаться незаметными. Если же вы хотите добавить образу яркости, выбирайте оригинальные заколки и клипсы.

Простые и быстрые прически

Классический шиньон. Шиньон — это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Начните с нанесения мусса на влажные волосы, затем соберите их в тугой хвост и закрутите в пучок, закрепив невидимками. Для более небрежного вида слегка растрепите пучок. Space buns. Вдохновленные образами Милли Бобби Браун, эти два аккуратных пучка на макушке станут хитом ваших образов. Закрепите их лентами из атласа для дополнительного шика. Прическа с кольцами для волос. Создайте низкий хвост и закрепите его декоративными кольцами для волос. Это минималистичный, но очень стильный вариант. Прическа с цветами. Украсьте свою косу или пучок искусственными цветами. Это идеальный вариант для свадьбы или другого торжественного мероприятия. Прическа с крупным бантом. Используйте заколку в виде большого банта, чтобы создать стильный и быстрый образ.

Советы по укладке