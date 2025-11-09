Девять простых трендовых причесок для длинных волос, которые легко повторить

9 простых трендовых причесок для длинных волос, которые легко повторить
Длинные волосы — это роскошь, которая требует внимания и ухода. Однако, когда дело доходит до создания стильных причесок, многие сталкиваются с трудностями. Хорошая новость в том, что вам не нужно быть профессиональным стилистом, чтобы выглядеть великолепно. В этой статье мы собрали 9 простых и быстрых причесок для длинных волос, которые легко повторить дома. Все, что вам понадобится, — это расческа, заколки и немного вдохновения.
Подготовка волос: с чего начать
Перед тем как приступить к созданию прически, важно учесть тип ваших волос. Если у вас вьющиеся волосы, они идеально подойдут для объемных укладок. Прямые волосы, в свою очередь, легче укладывать в аккуратные косы и пучки. Для вьющихся волос используйте средства для укладки, которые помогут их укротить, а для тонких и прямых волос пригодятся текстурирующие спреи и щетки для начеса.
Не забудьте про аксессуары: резинки, заколки и невидимки должны быть подобраны в тон вашим волосам, чтобы оставаться незаметными. Если же вы хотите добавить образу яркости, выбирайте оригинальные заколки и клипсы.
Простые и быстрые прически
- Классический шиньон. Шиньон — это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Начните с нанесения мусса на влажные волосы, затем соберите их в тугой хвост и закрутите в пучок, закрепив невидимками. Для более небрежного вида слегка растрепите пучок.
- Space buns. Вдохновленные образами Милли Бобби Браун, эти два аккуратных пучка на макушке станут хитом ваших образов. Закрепите их лентами из атласа для дополнительного шика.
- Прическа с кольцами для волос. Создайте низкий хвост и закрепите его декоративными кольцами для волос. Это минималистичный, но очень стильный вариант.
- Прическа с цветами. Украсьте свою косу или пучок искусственными цветами. Это идеальный вариант для свадьбы или другого торжественного мероприятия.
- Прическа с крупным бантом. Используйте заколку в виде большого банта, чтобы создать стильный и быстрый образ.
Советы по укладке
- Используйте текстурирующие спреи для создания объема.
- Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами: заколки, ленты и цветы могут преобразить даже самую простую прическу.
- Для долговечности укладки всегда завершайте образ лаком для волос.