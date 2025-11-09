Взросление с шиком: почему ваш стиль должен быть только ярче

Именно после 50 лет приходит то самое уверенное чувство вкуса, которое позволяет выглядеть не просто модно, а по-настоящему стильно, ярко и привлекательно. О том, как именно стоит подбирать гардероб, рассказывает автор канала «СильнаЯ и СтильнаЯ в 60+».

Серые брюки свободного кроя с завышенной талией визуально вытянут силуэт. Они будут эффектно смотреться с блузкой с леопардовым принтом и накинутым поверх нее серым платком. Дополнят образ белые кроссовки на платформе и черная кожаная сумка. Наряд, отсылающий к 70-м, смотрится стильно и оригинально. Он включает джинсы с расклешением от колен, свободный жакет светло-розового оттенка и объемный палантин с этническим узором. Обувь лучше выбирать нейтральную по цвету.

В гардеробе зрелой модницы непременно должны быть джинсы широкой модели. Они позволяют скрыть недостатки фигуры и создать современный аутфит. Такие джинсы могут стать частью стильного многослойного образа, если дополнить их голубой рубашкой, полосатой кофтой-поло, замшевым жакетом и бежевой сумкой. Еще один удачный пример — джинсы с розовым свитером с высоким воротником и шерстяным бордовым пальто длиной выше колен.

Необычный образ, позволяющий выделиться, включает светлые укороченные брюки из трикотажа, замшевые ботинки на платформе, базовый свитер и шерстяное клетчатое пальто желтой расцветки. Для создания стильного повседневного образа подойдут прямые джинсы с эффектом потертости, серый свободный свитер, объемная кожаная сумка и ботильоны с принтом.

Любительницы женственных образов оценят комбинацию из длинной трикотажной юбки, водолазки и куртки с принтом «гусиная лапка». Монохромный наряд в коричневатых тонах позволяет выглядеть стильно и привлекательно. Свободная юбка миди из шерсти отлично сочетается с кашемировым свитером, а в качестве акцентного элемента выступают коричневые лакированные сапоги.

Это одновременно и повседневный, и деловой образ. Серые брюки свободного кроя будут эффектно смотреться с белой рубашкой с пышными рукавами, серым галстуком и трикотажным жилетом в клетку. Останется добавить удобную обувь и серую меховую сумку.