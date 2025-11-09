Принц Гарри и Меган Маркл посетили вечеринку в стиле 007

Гости были в роскошных тематических нарядах

Меган Маркл и принц Гарри возглавили звездное шествие на вечеринке по случаю 70-летия Крис Дженнер, которая прошла в особняке Джеффа Безоса за 165 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Daily Mail.

Крис, отметившая шестидесятилетие в стиле «Великий Гэтсби», в этом году выбрала тему «007» — игру слов, связанную с числом 70. Вечеринка собрала около 300 приглашенных гостей — известных звезд кино и шоу-бизнеса — в роскошном доме Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Принц Гарри появился на мероприятии в черном смокинге с бабочкой и красным маком в честь Дня памяти, а Меган блистала в обтягивающем черном топе и юбке с разрезом, демонстрируя изящную ногу. Пара была замечена на входе в особняк, держась за руки, Меган сияла, тогда как Гарри выглядел серьезным.

Помимо супругов Сассекских, на празднике присутствовали Ким Кардашьян в эффектном платье, ее сестры Кайли и Кендалл Дженнер, а также другие знаменитости: Мэрайя Кэри, Опра Уинфри с Гейл Кинг, Адель с мужем Ричем Полом, Марта Стюарт, Снуп Догг, Билл Гейтс, Тайлер Перри и многие другие.

Крис Дженнер появилась в роскошном бордовом платье с расклешенной юбкой, дополненном черными длинными перчатками и яркими серьгами. Её бойфренд Кори Гэмбл — в более спокойном чёрном наряде — держал в руке большую бутылку вина. По слухам, на вечеринке может состояться неожиданная свадьба, о которой приглашённые еще не знают.

Мероприятие, несмотря на большой размах, было частным, и камеры реалити-шоу «Кардашьяны» на территорию не пропускали, давая звёздам возможность отдохнуть и насладиться вечером в узком кругу.

Этот звездный праздник стал одним из самых ярких светских событий осени в Голливуде, объединив представителей разных поколений и сфер шоу-бизнеса в честь юбилея матери кланa Дженнеров.